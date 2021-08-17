الأولى على «ثانوية المتفوقين»: مش مصدقة.. ولم أحدد الكلية حتى الآن (صورة)

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«مش مصّدقة أنى حصلت على المركز الأولى لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، على مستوى الجمهورية وفرحتي لا توصف»، بهذه الجملة عبرت الطالبة شهد حسن عبدالحافظ البرماوى، الطالبة بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الثانوية بنات في برج العرب، والحاصلة على المركز الأولى على مستوى الجمهورية متفوقين بمجموع 658.78 درجة.

وأضافت «شهد» في تصريحات الثلاثاء، لم أكن أتوقع أن أحصل على هذا المجموع في الثانوية العامة، لكن ربنا كل جهدى وتعبى وسهرى طول الليالى لاتقلد المرتبة الاولى على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه انها لم تتوقع ان تحصل على هذة الدرجات .

ولفتت إلى أنها علمت بالنتيجة من خلال المؤتمر الصحفى لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى،والذى أعلن خلاله النتيجة، وسط فرحة أسرتها الذين حرصوا على حضور وقائع المؤتمر والتعرف على النتيجة.

وقالت إنها تدرس وشقيقتها بنفس المدرسة وانها تتمنى ان تكتمل فرحتها بحصول شقيقتها على مجموع كبير، لافتة إلى ان مدارس المتفوقين لها طبيعة خاصة في الدراسة وهي مدارس داخلية تعتمد على الأبحاث والنتائج خلال الدراسة.

وتابعت: «لم يكن لى وقت محدد في المذاكرة طوال اليوم، وإنما كنت أذاكر ساعات طويلة ولم يكن لى أي اهتمامات سوى دراستي فقط أنا وشقيقتى».

وعن الكلية التي ترغب دخولها، قالت إنها لم تحدد وجهتها الجامعية حتى الان وان كانت ستكون في إطار الكليات العلمية التي تتناسب مع طبيعة الدراسة ذاتها.

وحصدت مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، 9 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الاكاديمى 2020 / 2021، حيث جاءت الأولى على مستوى الجمهورية للشعبة الادبية، الطالبة فريدة مؤمن ابراهيم خليل، من مدرسة سان جان انتيد بنات لغات فرنسى، وحصلت على مجموع 388 درجة .

كما حصلت الطالبة ليديا أمير سليمان، من مدرسة جيرار الثانوية بنات على مجموع 385 درجة للشعبة الادبية، والطالبة تسنيم محمد فتحى من مدرسة السيد محمد كريم القومية، من أوائل الثانوية للشعبة الأدبية بمجموع درجات 383 درجة .

وفى الشعبة العلمية (علوم) حصلت الطالبة إيمان سعيد يونس عبدالرحيم من مدرسة الحرمين تقسيم الزهور الثانوية بنات على مجموع درجات 403، وكذا الطالب أحمد طارق عبدالظاهر قرقور، من كلية سان مارك الثانوية بنين لغات فرنسى بمجموع 402 درجة، والطالب عبدالله محمود محمد من مدرسة محمد زهران الثانوية الرسمية بنين بمجموع درجات 400 درجة.

وحصلت الطالب روفائيل صموئيل فايز رزق من مدرسة العقول المستنيرة الثانوية بنين ضمن أوائل الثانوية للشعبة العلمية (رياضيات) بمجموع 400 درجة .

وحصل الطالب عبدالرحمن محمد طلعت ابراهيم، من مدرسة المدينة المنورة الثانوية الخاصة بنين على مجموع 400 درجة.

وعلى مستوى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، حصلت الطالبة شهد حسن عبدالحافظ البرماوى من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الثانوية بنات في برج العرب،بالاسكندرية بنات على مجموع 658.78 درجة ضمن أوائل الثانوية العامة.