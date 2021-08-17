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الرابعة مكرر بالثانوية: لم أتوقع هذا التفوق.. وسألتحق بكلية الهندسة (صور)

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الرابعة مكرر بالثانوية: لم أتوقع هذا التفوق.. وسألتحق بكلية الهندسة (صور) الرابعة مكرر بالثانوية: لم أتوقع هذا التفوق.. وسألتحق بكلية الهندسة (صور)

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قالت مريم جرجس مجيد مجدي، الحاصلة على المركز الرابع مكرر بالشعبة العلمية «رياضيات» من أبناء محافظة المنيا، حصولها على المركز الرابع على مستوي الجمهورية، مؤكدة أنها سعيدة بإعلان النتيجة، وحصولها على الترتيب الرابع على مستوى الجمهورية .

وقالت «مريم» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنها «سألتحق بكلية الهندسة، رغم أنني من أسرة طبية، الأب طبيب، والأم صيدلانية، ولكن فضلت اختيار شعبة الرياضيات للالتحاق بكلية الهندسة»، مشيرة إلى أنها «لم أضع جدول زمني للمذاكرة، لكنني كنت أذاكر حسب الوقت المتاح، عقب تلقي الدروس. مؤكدة ان الحية اليومية لها كانت طبيعية، لكن التفرغ الذهني كانت اقوي من الحفظ»، مؤكدة أن هوايتها الاطلاع والتثقف.

يذكر أن مريم من أسرة منياوية تضم 5 أفراد الأب والأم وشقيقين، مقيمون جميعا بأبراج طه حسين، بمدينة المنيا، وتخرجت من المدرسة الرسمية للغات المشتركة بمدينة المنيا.

مريم بنت المنيا - الرابع مكرر رياضيات
مريم بنت المنيا - الرابع مكرر رياضيات

المصرى اليوم

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