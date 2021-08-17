نتيجة الثانوية العامة 2021.. خطوات التظلم على درجاتك أمام المحكمة

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بعد إعلان نتيجة الثانونية العامة 2021.. تظلم على نتيجتك بخطوات وإجراءات محددة كفلها القانون لكل طالب في الثانوية العامة ومنحه حق إقامة دعوي قضائية ضد «نتيجته» أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وذللك لإضافة درجات لم تحتسب، أو طعنا على النتيجة في مادة من المواد أو على النتيجة النهائية بأكملها متضمنة عدد المواد التي يري أن درجاتها لم تحتسب له وفقا للتقدير الصحيح وللإجابات التي أوردها بالإمتحان.

أمام «دائرة التعليم» بمحكمة القضاء الإداري بمبني مجلس الدولة بالدقي في محافظة الجيزة يمكن لأي طالب بالثانوية العامة الطعن على القرار الإداري الخاص بنتيجته وفقا للخطوات التالية :

تحديد الطلبات والأسباب وكتابتها في عريضة الدعوى، ويكتب فيها أنها أمام محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم.

تقدم الدعوى بعد اكتمال طلباتها للجدول بمقر المجلس بمقر خدمة المواطنين بالدور الأرضى.

يتم احتساب رسم دفع الدعوى حسب الطلبات المكتوبة من المدعى وتبدأ الرسوم من 36 جنيها مصريا.

يتم دفع رسوم الدعوى بالخزينة.

تتم مراجعة الدعوى والتأشير عليها، ليتم بعدها تحديد الدائرة المختصة بنظرها وتحديد رقم لها.

تعرض الدعوي على رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظرها.

تقدم الدعوى بها شق موضوعى وشق مستعجل أو شق موضوعى فقط.

إن كانت الدعوى بها شق موضوعى تحال للمفوضين، وإن كان بها شق مستعجل تنظر أمام المحكمة أولا.