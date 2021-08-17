«تانى علبة سجاير» للمطرب تامر علي تقترب من تحقيق 3 مليون مشاهدة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

استطاعت أغنية «تاني علبة سجاير»، للمطرب والملحن تامر على، أن تقترب من تحقيق 3 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها، وهي من كلمات الفنان محمد عطية، وألحان تامر على، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وانتاح «نجوم ريكوردز».

وكان تامر على، طرح مؤخرا أغنية «عيني ع الجمال»، وهى من ألحانه، وكلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع ومكساچ يحيي يوسف، وأغنية«ما قصرتش زمان» وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف.

تامر على تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

يذكر أن تامر على يُعد واحداً من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.