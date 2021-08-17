أخبار عاجلة

آخرها «لازقة خفاش» .. هل يعتمد النجوم على أسماء غربية في أغانيهم ليتصدروا التريند؟ -
محافظ المنيا يشدد على تطعيم العاملين بالقطاعات الحكومية وتكثيف رقابة مواقف السيارات -
«عطية»: أرسلت مذكرة لـ«النواب» و«الشيوخ» لوقف مطالبة النقابات بتركيب عدادات كهرباء مستقلة -
نائب وزير المالية : برنامج زمنى لتطوير وميكنة الجمارك -
«التنمية الصناعية» تمنح 5752 رخصة بناء وتشغيل و3323 سجل صناعي خلال النصف الأول من 2021 -
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» -
حمزة المثلوثي «يقصف جبهة» فرجاني ساسي.. ويتغنى بطارق حامد -
شرطة مكة تُطيح بشخص نشر محتوى يتضمّن ادعاءات مسيئة على أبنائه -
مشاجرة دامية في مستشفى بالكويت؟.. بدأت بالديوانية وانتهت في "العناية المركّزة" -
قبل 31 أغسطس.. عدة دول تسابق الزمن لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

طالبان: يجب تقرير مصير الشعب الأفغاني بسرعة

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.. ما السبب؟

الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.. ما السبب؟

الجزائر تعلن عن قطع العلاقات مع المغرب

الجزائر تعلن عن قطع العلاقات مع المغرب

رمايات قتالية من راجمات الصواريخ "غراد" في مورمانسك الروسية

رمايات قتالية من راجمات الصواريخ "غراد" في مورمانسك الروسية

كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التطورات في أفغانستان

كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التطورات في أفغانستان