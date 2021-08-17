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آخرها «لازقة خفاش» .. هل يعتمد النجوم على أسماء غربية في أغانيهم ليتصدروا التريند؟
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:56 صباحاً
محافظ المنيا يشدد على تطعيم العاملين بالقطاعات الحكومية وتكثيف رقابة مواقف السيارات
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:56 صباحاً
«عطية»: أرسلت مذكرة لـ«النواب» و«الشيوخ» لوقف مطالبة النقابات بتركيب عدادات كهرباء مستقلة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:56 صباحاً
نائب وزير المالية : برنامج زمنى لتطوير وميكنة الجمارك
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:56 صباحاً
«التنمية الصناعية» تمنح 5752 رخصة بناء وتشغيل و3323 سجل صناعي خلال النصف الأول من 2021
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:56 صباحاً
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:56 صباحاً
حمزة المثلوثي «يقصف جبهة» فرجاني ساسي.. ويتغنى بطارق حامد
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:56 صباحاً
شرطة مكة تُطيح بشخص نشر محتوى يتضمّن ادعاءات مسيئة على أبنائه
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:48 صباحاً
مشاجرة دامية في مستشفى بالكويت؟.. بدأت بالديوانية وانتهت في "العناية المركّزة"
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:48 صباحاً
قبل 31 أغسطس.. عدة دول تسابق الزمن لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:48 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
طالبان: يجب تقرير مصير الشعب الأفغاني بسرعة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:22 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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