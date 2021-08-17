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نتيجة الثانوية العامة 2021، من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث «جوجل»، حيث بعد ساعات قليلة سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد اعتمادها، الثلاثاء، من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

نتيجة الثانوية العامة 2021 | طرق الحصول على النتيجة عبر الهاتف مجانًا (رابط الاستعلام)

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، للطلاب عصر اليوم الثلاثاء، إلكترونيًا، عبر عدد من المواقع الإلكترونية التي حصلت على الحق الحصري في بث النتيجة قبل موعد وزارة التربية والتعليم. ومن المقرر أن تقوم هذه المواقع ببث النتيجة بالمجموع النهائي ودرجات المواد، وسوف تنشر النتيجة قبل الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بحوالى ثلاث ساعات. ويستطيع طالب الثانوية العامة، أن يتصفح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، الذي سوف يخصص أيقونة خاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021، ليتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2021 بشكل تفصيلى، من خلال الآتى:

التعرف على درجاته في كل مادة.

معرفة المجموع النهائي

وترتيبه بين زملائه،

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 مجانًا

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

يستطيع الطالب أن يحصل على درجاته في كل مادة تفصيليا، بشكل مجاني، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، الذي يتيح له عدد من المزايا التي تمنح طالب الثانوية العامة، كافة المعلومات المتعلقة بنتيجته، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021. وإذا أراد الطالب أن يتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2021، ومعرفة ترتيبه على مستوى الجمهورية والإدارة والمدرسة الخاصة به، يمكنه معرفة كافة التفاصيل، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. كما يستطيع الطالب أن يعرف ترتيبه في كل مادة، إذا أراد مقارنة ترتيبه بباقي زملائه في دفعته، بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، مجانًا، من خلال أي وسيلة اتصال مثل، الهاتف المحمول، دون أي تكلفة.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 ورابط الاستعلام

نتيجة الثانوية العامة 2021 وطرق الحصول على النتيجة عبر الهاتف مجانًا رابط الاستعلام

وسوف يتاح أمام الطالب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021، بشكل تفصيلي، ابتداء من الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، حيث قامت الوزارة بإعداد موقعها الرسمي بشكل يتناسب مع كثافة الضغط المتوقع من الطلاب لتجنيب سقوط السيستم، وعدم تمكن الطلبة من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

ويمكن الحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. اضغط هنـــــــــــــا

كما يمكن للطالب الحصول على النتيجة إلكترونيا من خلال رقم الجلوس فقط، وسوف يعرف الطالب درجاته التفصيلية في كل مادة مع معرفة المجموع النهائي الذي حصل عليه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021