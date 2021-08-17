هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس

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تحل الفنانة هبه عبدالغني، ضيفة على برنامج «8 الصبح» مع الإعلامي أحمد صلاح بحقلة يوم الخميس عبر فضائية dmc .

وتتحدث هبة خلال اللقاء عن أهم أعمالها الفنية وعن تعاونها مع النجم محمد رمضان في مسلسل موسي وكيف تعلمت اللهجة الصعيدية في مده قصيرة، كما تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل «الطاووس» والتعاون لأول مرة مع النجم جمال سليمان وسمية أيوب.

وتتطرق هبة خلال اللقاء إلى الحديث عن تعاونها مع المخرجه كامله أبوذكري في مسلسل سجن النسا وأصعب المشاهد التي تعرضت لها خلال تصوير دور أشجان، كما تكشف عن الجديد التي تحضر له خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالغني، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

بينما مسلسل «الطاووس» فهو من بطولة كلًا من جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش،، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتناول مسلسل «الطاووس»، قضايا العنف ضد المرأة، وتتعرض البطلة سهر الصايغ، لحادث اغتصاب، بينما يدافع عنها الفنان جمال سليمان، الذي يُجسد دور المحام كمال الأسطول.