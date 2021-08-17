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«حماس» تهنئ «طالبان» بزوال الاحتلال الأمريكي

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«حماس» تهنئ «طالبان» بزوال الاحتلال الأمريكي «حماس» تهنئ «طالبان» بزوال الاحتلال الأمريكي

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هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «طالبان» الأفغانية، الملا عبدالغني برادر، لما أسماه بـ«اندحار الاحتلال الأمريكي عن أفغانستان».

واعتبر «هنية» في اتصال هاتفي، الثلاثاء، أن «زوال الاحتلال عن التراب الأفغاني هو مقدمة لزوال كل قوى الظلم، وفي المقدمة منها الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين».

وأشار إلى أن «الفرحة التي ملأت فلسطين وهم يتابعون هذا المشهد، متمنيًا لأفغانستان الوحدة والازدهار، مشيدًا أيضًا بالأداء السياسي والإعلامي لحركة طالبان».

وذكرت وكالة «صفا» أن رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان عبر عن شكره وتقديره لهذا الاتصال، وتمنى لفلسطين وشعبها المظلوم أن يمن الله عليهم بالنصر والتمكين لمقاومتهم الباسلة التي قدمت التضحيات وما زالت تقدم على طريق دحر الاحتلال وتحرير القدس وكافة أرض فلسطين.

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