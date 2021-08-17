أخبار عاجلة

آخرها «لازقة خفاش» .. هل يعتمد النجوم على أسماء غربية في أغانيهم ليتصدروا التريند؟ -
محافظ المنيا يشدد على تطعيم العاملين بالقطاعات الحكومية وتكثيف رقابة مواقف السيارات -
«عطية»: أرسلت مذكرة لـ«النواب» و«الشيوخ» لوقف مطالبة النقابات بتركيب عدادات كهرباء مستقلة -
نائب وزير المالية : برنامج زمنى لتطوير وميكنة الجمارك -
«التنمية الصناعية» تمنح 5752 رخصة بناء وتشغيل و3323 سجل صناعي خلال النصف الأول من 2021 -
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» -
حمزة المثلوثي «يقصف جبهة» فرجاني ساسي.. ويتغنى بطارق حامد -
شرطة مكة تُطيح بشخص نشر محتوى يتضمّن ادعاءات مسيئة على أبنائه -
مشاجرة دامية في مستشفى بالكويت؟.. بدأت بالديوانية وانتهت في "العناية المركّزة" -
قبل 31 أغسطس.. عدة دول تسابق الزمن لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون

Print
بإحداث غرف وأحواش وهناجر على مساحة إجمالية تقارب 350م2

جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون

رصدت أمانة العاصمة المقدسة خلال الجولات الرقابية في حي الخالدية 1 بمكة المكرمة تعديات جزئية على أراضٍ حكومية.

وتمثلت التعديات بإحداث غرف وأحواش وهناجر، مشيرةً إلى أن المساحة الإجمالية للتعديات تقارب 350م2، وتم إزالتها إزالة كلية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مؤكدةً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي تعدٍّ أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون

جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عسير.. ورشة عمل لتعريف المقاولين والمطورين بالمشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية

عسير.. ورشة عمل لتعريف المقاولين والمطورين بالمشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية

شاهد من مكة.. الاستعدادات النهائية لأسطول النقل المدرسي

شاهد من مكة.. الاستعدادات النهائية لأسطول النقل المدرسي

جازان.. حصوة تتسبّب في استئصال كلية مواطن في مستشفى صبيا

جازان.. حصوة تتسبّب في استئصال كلية مواطن في مستشفى صبيا

مضاعفاته خطيرة.. "سعود الطبية" تُحذر من أعراض تسمم الحمل

مضاعفاته خطيرة.. "سعود الطبية" تُحذر من أعراض تسمم الحمل