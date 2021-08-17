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"تصفية": أمر قضائي لمصلحة مساهمي "متعب المقبل" ببيع عقار بالمدينة

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لاستكمال إجراءات التصفية واستعادة حقوق المساهمين

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنه صدر أمر قضائي من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة لمصلحة مساهمي #متعب_المقبل بيع عقار بالمدينة وإنهاء إجراءات التهميش والتنفيذ.
وقالت اللجنة على حسابها عبر "تويتر": ‏بعد اكتساب ‎تصفية حكماً لمصلحة مساهمي ‎"متعب المقبل" ببيع أرض المدينة وإنهاء إجراءات التهميش والتنفيذ، فقد تم إسناد مهمة بيع العقار بالمزاد العلني لوكيل البيع، وذلك تمهيداً لإعادة حقوق المساهمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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