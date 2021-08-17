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قررت روسيا مضاعفة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى مصر ثلاث مرات على طرق موسكو- الغردقة وموسكو- شرم الشيخ- من 5 إلى 15 رحلة أسبوعيا على كل طريق اعتبارًا من 27 أغسطس، حسبما أفاد مقر العمليات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا يوم الاثنين.

«تقرر زيادة عدد الرحلات المنتظمة على أساس المعاملة بالمثل إلى مصر على طرق موسكو- الغردقة، وموسكو- شرم الشيخ من خمس إلى 15 رحلة أسبوعيا على كل خط من المطارات الروسية، حيث تم استئناف الرحلات الدولية، وعلى أساس المعاملة بالمثل بين الغردقة وشرم الشيخ بتردد رحلة واحدة أسبوعيا على كل خط». استؤنفت الحركة الجوية مع المنتجعات المصرية على طرق موسكو- الغردقة وموسكو- شرم الشيخ في 9 أغسطس.