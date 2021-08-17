أخبار عاجلة

آخرها «لازقة خفاش» .. هل يعتمد النجوم على أسماء غربية في أغانيهم ليتصدروا التريند؟ -
محافظ المنيا يشدد على تطعيم العاملين بالقطاعات الحكومية وتكثيف رقابة مواقف السيارات -
«عطية»: أرسلت مذكرة لـ«النواب» و«الشيوخ» لوقف مطالبة النقابات بتركيب عدادات كهرباء مستقلة -
نائب وزير المالية : برنامج زمنى لتطوير وميكنة الجمارك -
«التنمية الصناعية» تمنح 5752 رخصة بناء وتشغيل و3323 سجل صناعي خلال النصف الأول من 2021 -
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» -
حمزة المثلوثي «يقصف جبهة» فرجاني ساسي.. ويتغنى بطارق حامد -
شرطة مكة تُطيح بشخص نشر محتوى يتضمّن ادعاءات مسيئة على أبنائه -
مشاجرة دامية في مستشفى بالكويت؟.. بدأت بالديوانية وانتهت في "العناية المركّزة" -
قبل 31 أغسطس.. عدة دول تسابق الزمن لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس

Print
روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مضاعفة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى ثلاث مرات على طرق موسكو- الغردقة وموسكو- شرم الشيخ- من 5 إلى 15 رحلة أسبوعيا على كل طريق اعتبارًا من 27 أغسطس، حسبما أفاد مقر العمليات الفيدرالية لمكافحة يوم الاثنين.

«تقرر زيادة عدد الرحلات المنتظمة على أساس المعاملة بالمثل إلى مصر على طرق موسكو- الغردقة، وموسكو- شرم الشيخ من خمس إلى 15 رحلة أسبوعيا على كل خط من المطارات الروسية، حيث تم استئناف الرحلات الدولية، وعلى أساس المعاملة بالمثل بين الغردقة وشرم الشيخ بتردد رحلة واحدة أسبوعيا على كل خط». استؤنفت الحركة الجوية مع المنتجعات المصرية على طرق موسكو- الغردقة وموسكو- شرم الشيخ في 9 أغسطس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طارق فهمي: مصر تدخل مرحلة السياحة الشاملة قريبا

طارق فهمي: مصر تدخل مرحلة السياحة الشاملة قريبا

متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟

متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟

السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021