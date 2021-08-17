وزير الخارجية الروسي يصف الوضع في أفغانستان بأنه «انهيار» بعد سيطرة طالبان

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وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الوضع في أفغانستان بأنه «انهيار» بعد سيطرة طالبان، مضيفا أن هناك حاجة إلى عمل مشترك للمساعدة في حل الأزمات والصراعات الإقليمية العديدة المستمرة في العالم.

من جانبه قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، أن ما يحدث في أفغانستان بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة والناتو نتيجة طبيعية، ووفقا لما ذكره لوكالة «سبوتنيك»: فإن الأحداث نتيجة منطقية. يوغوسلافيا، ليبيا، الآن أفغانستان. هل يمكن أن تختلف التوقعات؟.. تريليون دولار تصرف دون جدوى«.

وكانت قد أعلنت الخارجية الأمريكية، أمس الأول الأحد، إنزال العلم الأمريكي وإغلاق سفارة واشنطن في كابول بعد 20 عاما من الحرب. وذلك تزامنا مع بسط حركة طالبان سيطرتها على أغلب أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني خارج البلاد.

ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، قائلا: «مهمتنا في أفغانستان لم تكن أبدا بناء أمة ولا مركزا للديمقراطية، بل منع هجمات إرهابية على أراضينا». مضيفا: «لن أكرر أخطاء الماضي بالانخراط إلى ما لا نهاية في حرب أهلية في وطن أجنبي.