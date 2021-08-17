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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات وأطقم التدريب، الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ وذلك بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث والأستاذ عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد التايكوندو واللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة والدكتور محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه.

ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي اللاعبة فريال أشرف عبدالعزيز صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وكذلك مدربها السيد هاني شاكر قشطة.

كمت منح الرئيس عبدالفتاح السيسي اللاعب أحمد أسامة أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث وسام الرياضة من الطبقة الثانية، وكذلك مدربه السيد عبدالرحمن على.

ومنح كل من اللاعبة هداية أحمد ملاك واللاعب سيف حسين الحائزين على الميدالية البرونزية في التايكوندو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك المدربون، واللاعبة جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربها السيد محمد عبدالرجال، ومنح اللاعب محمد إبراهيم السيد (كيشو) صاحب الميدالية البرونزية في المصارعة وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربه السيد محمد أحمد.

كارمن سليمان