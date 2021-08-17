بالصور .. السيسي يكرم أصحاب إنجاز طوكيو
شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات وأطقم التدريب، الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ وذلك بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث والأستاذ عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد التايكوندو واللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة والدكتور محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه.
ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي اللاعبة فريال أشرف عبدالعزيز صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وكذلك مدربها السيد هاني شاكر قشطة.
كمت منح الرئيس عبدالفتاح السيسي اللاعب أحمد أسامة أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث وسام الرياضة من الطبقة الثانية، وكذلك مدربه السيد عبدالرحمن على.
ومنح كل من اللاعبة هداية أحمد ملاك واللاعب سيف حسين الحائزين على الميدالية البرونزية في التايكوندو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك المدربون، واللاعبة جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربها السيد محمد عبدالرجال، ومنح اللاعب محمد إبراهيم السيد (كيشو) صاحب الميدالية البرونزية في المصارعة وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربه السيد محمد أحمد.