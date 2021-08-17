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الفخراني يفاجئ كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي بطلب منهما قبل افتتاح مسرحيته الجديدة

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الفخراني يفاجئ كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي بطلب منهما قبل افتتاح مسرحيته الجديدة الفخراني يفاجئ كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي بطلب منهما قبل افتتاح مسرحيته الجديدة

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طلب الفنان الكبير يحيي الفخراني خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مكتبة الإسكندرية قبل قليل من الفنان محمد الشرنوبي وكارمن سليمان، غناء أغنية لايف للجمهور. ووقف الفنانان للغناء أمام الحضور، وقاما بغناء مقطع من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، التي سيتم افتتاحها مساء اليوم بالمسرح الكبير في مكتبة الإسكندرية. وحضر المؤتمر معظم أبطال المسرحية على رأسهم يحيى الفخراني، المخرج مجدي الهواري، محمد الشرنوبي، إياد نصار، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سما إبراهيم، حسن العدل، لبنى ونس، شريف دسوقي، رضا إدريس، ناصر سيف، شريهان الشاذلي.

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