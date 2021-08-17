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كارمن سليمان : زوجة يحيى الفخراني رشحتني لـ «ياما في الجراب ياحاوي»

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كارمن سليمان : زوجة يحيى الفخراني رشحتني لـ «ياما في الجراب ياحاوي» كارمن سليمان : زوجة يحيى الفخراني رشحتني لـ «ياما في الجراب ياحاوي»

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تحدثت الفنانة الشابة كارمن سليمان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في مكتبة الإسكندرية، عن مشاركتها في مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، التي يقام عرضها الافتتاحي اليوم وكشفت «كارمن» عن من وراء ترشيحها لدورها بالمسرحية وقالت :«دكتورة لميس جابر زوجة الفنان يحيي الفخراني هي من رشحتني للدور» وعبرت عن سعادتها الشديدة، بوقوفها على خشبة المسرح أمام الفنان يحيي الفخراني.

ويحضر المؤتمر معظم أبطال المسرحية مثل يحيى الفخراني، المخرج مجدي الهواري، محمد الشرنوبي، إياد نصار،، شريف دسوقي، سما إبراهيم، حسن العدل، لبنى ونس، شريف دسوقي، رضا إدريس، ناصر سيف، شريهان الشاذلي.

يذكر أن مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» للنجم الكبير يحيى الفخراني ه تنطلق اليوم على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش ومدير مكتبة الأسكندرية د. مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الأسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ أغسطس.

«يا ما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء «الف ليلة وليلة» الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة.

المصرى اليوم

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