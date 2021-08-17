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حصدت محافظة القليوبية مركزا واحدا بين أوائل الثانوية العامة 2021، وحصد الطالب عمر محمد أحمد عبدالرازق التهامي من مدرسة عمار بن ياسر بنين بمجموع 401 وحصل على المركز الثالث مكرر علمي رياضة على مستوى الجمهورية.

وهنأ الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطلاب الناجحين والطالب عمر محمد أحمد عبدالرازق الثالث جمهورية علمي رياضة المتفوق وكل الطلاب المتفوقين.

كان 40 ألفا من طلاب القليوبية بالثانوية العامة قد أدوا امتحانات الثانوية العامة في 135 لجنة على مستوى المحافظة شهدت إجراءات وقائية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.