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«وسط البلد» وأطفال تنمية المواهب في حفل كامل العدد بمهرجان القلعة (صور)

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أحيا اطفال مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا حفلا على مسرح محكي القلعة، أمس، وسط حضور قرابة 4 آلاف مشاهد ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وبرزت خلاله خصوبة ارض الإبداعية وقدرة ابناءها الواعدين على إعلاء راية صون الهوية الفنية، وتضمن باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها «زى ما هي حبها، أغلى اسم في الوجود، يا حلو ناديلى، عطشان يا اسمرانى، ان كنت ناسى، يا وابور قوللى، على بلد المحبوب، ساكن في حى السيدة، ع اليادى، امتى الزمان، يونس، صوت الجماهير، على اسم مصر، اذا مصر قالت، مصر هي امى» .

بعده أشعل فريق«وسط البلد» المسرح حيث استلهم طموحات ومشاعر الأجيال الجديدة في مجموعة من الأعمال الغنائية التي تناولت قضايا الشباب المعاصر وحققت نجاحاً ملحوظاً وكونت قاعدة جماهيرة عريضة كان منها «قربيلى، وسط البلد، أنتيكه، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى، بإمكان، شمس النهار» وغيرها من المؤلفات التي لاقت الاستحسان وتفاعل معها الحضور .

يذكر أن فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تقام وفقا للاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة وتشمل ارتداء القناع الطبى وقياس درجة الحرارة والمرور ببوابات التعقيم .

المصرى اليوم

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