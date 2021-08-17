رئيس قضايا الدولة وإستئناف القاهرة يقدمان التهنئة لــ «المنشاوي» لإكتمال عطائه القضائي

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إستقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، صباح اليوم المستشارين حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة. وفاروق الشنواني رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتقديم التهنئة للمستشار المنشاوي، بمناسبة قرب اكتمال عطائه القضائي.

أكد المستشار عصام المنشاوي على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق بين النيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبهما أعرب كل من المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار فاروق الشنواني رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن بالغ التقدير للدور الهام الذي تقوم به النيابة الإدارية، والتطوير البارز والشامل الذي قام به المستشار المنشاوي، خلال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية، متمنيين له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.

وفي نهاية اللقاء قام المستشارين بتبادل الدروع والهدايا التذكارية.