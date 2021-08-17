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مهرجان ولي العهد للهجن.. بيئة فريدة لصناعة جيل إعلامي واعد

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مهرجان ولي العهد للهجن.. بيئة فريدة لصناعة جيل إعلامي واعد

أسهمت اتفاقية مبادرة "الإعلام الجامعي"، الموقعة بين الاتحاد السعودي للهجن وجامعة الطائف، في منح فرص لطلاب وطالبات قسم الإعلام وعلوم الاتصال في الجامعة، وتوفير بيئة عمل نوعية ومحفزة، من أجل التطبيق الميداني للمهارات المتنوعة لأدوات وفنون الصحافة والإعلام في تظاهرة كبيرة وضخمة بحجم مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والذي تحتضنه الطائف من الثامن من أغسطس الجاري، وحتى التاسع من سبتمبر المقبل.

وأكدت رغد المالكي قائدة المبادرة من جانب الطلاب والطالبات، أن وجودهم في المهرجان فرصة لا تتكرّر، وتعدّ أفضل طريقة لتطبيق ما تعلموه في الجانب الأكاديمي، وقالت: "فرصتنا كبيرة في هذا المحفل الذي يتأسس على مطبخ صحافي كبير، يحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا".

وأضافت: "وضعنا خطة عمل لتوزيع المهام بيننا لتغطية كافة أحداث وفعاليات المهرجان، وإتاحة الفرصة لتطبيق ما تعلمناه في مختلف فنون الإعلام؛ حيث يتكون الفريق من 15 طالبًا وطالبة يضم: محررين، ومصورين، ومصممين، فنيي مونتاج وصناعة محتوى، وكانت الفائدة كبيرة".

وكشفت المالكي عن أن الاتفاقية والمبادرة أسهمتا في إيجاد فرص وظيفية في المؤسسات الإعلامية المختلفة للطلاب والطالبات بفضل المهرجان، وقالت: "بعد النسخة الثانية توظف العديد منا في وسائل الإعلام المختلفة، وهذه إحدى ثمار الاتفاقية لصناعة جيل إعلامي جديد يتزامن مع الرؤية الجديدة للمملكة 2030، بتمكين الشباب والشابات في سوق العمل لما فيه خدمة وطننا الغالي".

وقدمت المالكي شكرها للعاملين في المهرجان وعلى رأسهم رئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ محمد البلوي، على تعاونهم وما وجدوه من دعم وتسخير كافة السبل من أجل نجاح المبادرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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