أخبار عاجلة

آخرها «لازقة خفاش» .. هل يعتمد النجوم على أسماء غربية في أغانيهم ليتصدروا التريند؟ -
محافظ المنيا يشدد على تطعيم العاملين بالقطاعات الحكومية وتكثيف رقابة مواقف السيارات -
«عطية»: أرسلت مذكرة لـ«النواب» و«الشيوخ» لوقف مطالبة النقابات بتركيب عدادات كهرباء مستقلة -
نائب وزير المالية : برنامج زمنى لتطوير وميكنة الجمارك -
«التنمية الصناعية» تمنح 5752 رخصة بناء وتشغيل و3323 سجل صناعي خلال النصف الأول من 2021 -
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» -
حمزة المثلوثي «يقصف جبهة» فرجاني ساسي.. ويتغنى بطارق حامد -
شرطة مكة تُطيح بشخص نشر محتوى يتضمّن ادعاءات مسيئة على أبنائه -
مشاجرة دامية في مستشفى بالكويت؟.. بدأت بالديوانية وانتهت في "العناية المركّزة" -
قبل 31 أغسطس.. عدة دول تسابق الزمن لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري

Print
في مواقع تجمعات مياه الأمطار والأودية

نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري

تواصل فرق مكافحة نواقل الأمراض بمحافظة صامطة، جهودها الميدانية في عمليات الاستكشاف الحشري والمسوحات المخبرية في مواقع تجمعات مياه الأمطار "المستنقعات"، إضافة إلى الأودية، بهدف الحفاظ على المجتمع من خطورة الحشرات الناقلة للأمراض والوقاية منها.

وأوضح مدير مكافحة نواقل الأمراض بصامطة، علي بن عبده عريشي، أن الفرق الميدانية تكثّف أعمالها خلال هذه الفترة، لاستكشاف المواقع الحشرية وإجراء المسوحات المخبرية التي تمكن من التعرف على مواقع تواجد الحشرات الناقلة للأمراض والحدّ من خطرها على المجتمع، ومن ثَم العمل على مكافحتها من قبل فرق المكافحة الميدانية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي بمتابعةٍ حثيثة من قبل إدارة مكافحة نواقل المرض بصحة جازان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري

نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة مكة تُطيح بشخص نشر محتوى يتضمّن ادعاءات مسيئة على أبنائه

شرطة مكة تُطيح بشخص نشر محتوى يتضمّن ادعاءات مسيئة على أبنائه

مشاجرة دامية في مستشفى بالكويت؟.. بدأت بالديوانية وانتهت في "العناية المركّزة"

مشاجرة دامية في مستشفى بالكويت؟.. بدأت بالديوانية وانتهت في "العناية المركّزة"

قبل 31 أغسطس.. عدة دول تسابق الزمن لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان

قبل 31 أغسطس.. عدة دول تسابق الزمن لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان

شراكة إستراتيجية تجمع "يلو" و"بودل" لتعزيز حضورهما في المشهد السياحي

شراكة إستراتيجية تجمع "يلو" و"بودل" لتعزيز حضورهما في المشهد السياحي