«كيشو» يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية

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أعلن محمد إبراهيم «كيشو» لاعب المنتخب الوطني للمصارعة إصابته بفيروس كورونا «كوفيد-19» للمرة الثانية.

وحصل «كيشو» على برونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما تغلب على لاعب روسيا وبطل العالم لعام 2018.

وكتب البطل المصري على صفحته على «فيس بوك»: «اللهم لا اعتراض الحمد لله على كل حال.. إصابتي بفيروس كورونا للمرة الثانية.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل وربنا يحفظكم جميعاً».

وتابع: «عدم حضوري كل من تكريم رئيس جمهورية مصر العربية، تكريم وزير الدفاع، تكريم رئيس الأكاديمية العربية».

وحرص الرئيس السيسي على تكريم اللاعبين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وهم ثنائي الكاراتيه فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية، وجيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، ومحمد إبراهيم كيشو صاحب برونزية المصارعة، وثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى أصحاب الميدالية البرونزية، وغاب كيشو عن التكريم بسبب الإصابة بالفيروس.