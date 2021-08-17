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«كيشو» يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية

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«كيشو» يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية «كيشو» يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية

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أعلن محمد إبراهيم «كيشو» لاعب الوطني للمصارعة إصابته بفيروس كورونا «كوفيد-19» للمرة الثانية.

وحصل «كيشو» على برونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما تغلب على لاعب وبطل العالم لعام 2018.

وكتب البطل المصري على صفحته على «فيس بوك»: «اللهم لا اعتراض الحمد لله على كل حال.. إصابتي بفيروس كورونا للمرة الثانية.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل وربنا يحفظكم جميعاً».

وتابع: «عدم حضوري كل من تكريم رئيس جمهورية العربية، تكريم وزير الدفاع، تكريم رئيس الأكاديمية العربية».

وحرص الرئيس على تكريم اللاعبين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وهم ثنائي الكاراتيه فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية، وجيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، ومحمد إبراهيم كيشو صاحب برونزية المصارعة، وثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى أصحاب الميدالية البرونزية، وغاب كيشو عن التكريم بسبب الإصابة بالفيروس.

المصرى اليوم

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