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ضبط 3 طن كبدة فاسدة و9.5 طن زيت طعام مجهول المصدر في القليوبية

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ضبط 3 طن كبدة فاسدة و9.5 طن زيت طعام مجهول المصدر في القليوبية ضبط 3 طن كبدة فاسدة و9.5 طن زيت طعام مجهول المصدر في القليوبية

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ضبطت مباحث في القليوبية مصنع لتعبئة زيت الطعام مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الادمى وضبط بداخله على 9٫5 طن زيت طعام منتج نهائى وتم الحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد ورود معلومات بوجود مصنع لتعبئة زيت الطعام مجهول المصدر ويشتبة في عدم صلاحيته.

فقامت حملة مكبرة استهدفت المصنع وتم ضبط 9٫5 طن زيت طعام منتج نهائى مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة وضبط 1250 عبوة فارغة مستلزمات إنتاج مدون عليها ذات العلامة التجارية الوهمية غير المسجلة تمهيداً لطرحها بالأسواق.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها نحو 3 طن كبدة مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة.

المصرى اليوم

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