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وفاة ماكي كاجي : من هو عراب السودوكو الذي منح اللعبة الأشهر عالميًا اسمها ؟

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توفي الياباني، ماكي كاجي، عراب السودوكو الذي منح اللعبة اليابانية الأشهر ، سودوكو، اسمها الياباني في ثمانينات القرن الماضي. ، عن عمر ناهز 69 عاما.

نعى الموقع الرسمي لدار النشر « نيكولي»_أحد أشهر دور النشر التي يتعامل معها_ كاجي سان المشتهر بمنحه لعبة سودوكو اليابانية اسمها، وأكد الموقع عبر بيان رسمي أن كاجي توفي في العاشر من أغسطس الجاري إثر سرطان في القنوات الصفراوية، لافتًا إلى أن كاجي كان محبوبا، لا سيما، من هواة الأحاجي، وهواة لعبة سودوكو في العالم أجمع.

وفاة ماكي كاجي : من هو عراب السودوكو الذي منح اللعبة الأشهر عالميًا اسمها ؟

وابتُكر كاجي لعبة سودوكو، المعتمدة على حل احجيات معرفية، كما منحها اسمها المربّع اللاتيني، في القرن الثامن عشر في أوروبا بفضل عالم الرياضيات السويسري ليونارد أولر، الذي استند إلى نظرياته العلمية

واكتشف ماكي كاجي النسخة المعاصرة من هذه اللعبة المختلفة عن الأصلية المعتمدة على نظريات ليونارد أولر عبر التقسيمات الفرعية الموزعة على 9 خانات، في الثمانينات في مجلّة أميركية، ثم طورها واستجلبها إلى اليابان وساهم في شعبيتها، وصولًا إلى مستوى عالمي.

ونظرًا لشغفه بالأحجيات المعتمدة على المعرفة، قال كاجي في تصريحات أدلى بها لشبكة «بي بي سي»، عام 2007 ، إنه يعتبر العثور على أحجية جديدة بمثابة العثور على كنز.

وفاة ماكي كاجي : من هو عراب السودوكو الذي منح اللعبة الأشهر عالميًا اسمها ؟

وأعطى الياباني، ماكي كاجي، اللعبة اسمها الياباني «سودوكو»، المشتق من عبارة لاتينية تعني "كل رقم يجب أن يكون وحيدا"

وحققت اللعبة انتشارًا شعبيًا بعدما قام واين جولد، وهو قاض متقاعد في هونج كونج يهوى ألعاب اختبار الصبر بابتكار برمجية معلوماتية لإعداد شبكات «سودوكو» عام 1997، وذلك بعدما تعرّف على هذه اللعبة في اليابان، لتلقى اللعبة بعد ذلك رواجًا عالميًا.

وينبغي للاعب "سودوكو" أن يكمل تمتدّ على 9 خانات عرضا وطولا (81 خانة في المجموع) بأرقام تراوح بين واحد و9 بحيث لا يظهر الرقم عينه مرتين في السطر الواحد أو العمود عينه أو المربع الفرعي ذاته.

ومن المفارقات أن لعبة سودوكو لم تحقق نجاحاً عالمياً حتى عام 2004 بعد أن قدمها أحد المعجبين من نيوزيلندا وكتبت عنها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وكان كاجي الرئيس التنفيذي في شركته للألغاز "نيكولي" حتى يوليو الماضي، وتوفي في العاشر من أغسطس الحالي في منزله بميتاكا، وهي مدينة في منطقة طوكيو.

وسافر ماكي إلى أكثر من 30 دولة لنشر ولعه بالألغاز.

واستقطبت بطولات "سودوكو" حوالي 200 مليون شخص في 100 دولة على مر السنين، وفقاً لشركة "نيكولي".

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