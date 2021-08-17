ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس | موعد تنسيق المرحلة الأولى

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يبحث الطلاب والطالبات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس للحصول على نتائجهم، وذلك لمعرفة درجاتهم فى الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2021 | مؤتمر وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: 74% نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2021

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح العامة لـ نتيجة الثانوية العامة 2021، هى كالآتى:

74%، و76% نسبة نجاح الثانوية العامة 2021، فى الشعبة العلمية.

و70% نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 فى الشعبة الأدبية.

نتيجة الثانوية العامة 2021 | مؤتمر وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: دفعة الثانوية العامة 2021 مميزة جدا

أوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، إن دفعة الثانوية العامة 2021 مميزة جدا، ودفعة تاريخية للثانوية العامة، وقال: "نحتفل بتخرج دفعة لعالم أرحب من المعرفة فى الجامعات"، موضحًا أن التطوير بدأ فى الثانوية العامة فى عام 2017، لفهم أسس التعلم، والأسئلة الجديدة لتكون معيارية بحيث تقيس مستويات الفهم والتحليل، مُشيرًا إلى أن هذا هو محور التغيير فى الثانوية العامة.

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم | نتيجة الثانوية العامة

أشار وزير التعليم إلى أنه تم بناء بنوك أسئلة ومواصفة امتحانات عالمية، وتم إجراء تصحيح إلكترونى لأول مرة. قال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، إن 582 طالب تم تحويلهم إلى النيابة العامة بسبب الغش. كما كشف وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 ضمت 47 طالبا أوائل الثانوية العامة لم يحصل أى طالب على الدرجة النهائية الحاصلون من 90 حتى 95% فى الشعبة العلمية 20 ألف طالب

نتيجة الثانوية العامة 2021 | اسماء أوائل الثانوية العامة 2021

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالبة فاطمة محمد عبد اللطيف، الأولى فى شعبة علمى علوم بمجموع درجات 404 درجة من 410. حصلت الطالبة مريانا منير صدقى من محافظة القاهرة على ترتيب الأولى فى نتيجة الثانوية العامة 2021، مكفوفين بمجموع درجات 397.5 درجة. سارة علاء محمد عبد الحليم الثالثة على الجمهورية فى الثانوية العامة، والتى حصلت على مجموع كلي فى الشعبة الأدبية بلغ 386 درجة من مدرسة الزهور الثانوية بنات.

تنسيق الثانوية العامة 2021 | نتيجة الثانوية العامة 2021

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى، وهو كالآتى:

88.4% علمى علوم.

و80 %علمى رياضة.

65.7 % للشعبة الأدبية.

تنسيق الجامعات 2021.. موعد تنسيق المرحلة الأولى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق سيكون السبت المقبل، ونهاية المرحلة الأولى للتنسيق يوم 25 أغسطس.

كما أن 28 أغسطس سيكون إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

اوائل الثانوية العامة | نتيجة الثانوية العامة 2021

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021:

اوائل الثانوية العامة 2021 ونتيجة الثانوية العامة 2021