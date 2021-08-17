بينها الأول أدبي ومتفوقين .. الإسكندرية تحصد 9 مراكز من أوائل الثانوية العامة 2021

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حصدت مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، 9 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الاكاديمى 2020 / 2021، حيث جاءت الأولى على مستوى الجمهورية للشعبة الادبية، الطالبة فريدة مؤمن ابراهيم خليل، من مدرسة سان جان انتيد بنات لغات فرنسى ، وحصلت على مجموع 388 درجة .

كما حصلت الطالبة ليديا أمير سليمان، من مدرسة جيرار الثانوية بنات على مجموع 385 درجة للشعبة الادبية، والطالبة تسنيم محمد فتحى من مدرسة السيد محمد كريم القومية، من أوائل الثانوية للشعبة الأدبية بمجموع درجات 383 درجة.

وفى الشعبة العلمية (علوم)، حصلت الطالبة إيمان سعيد يونس عبد الرحيم من مدرسة الحرمين تقسيم الزهور الثانوية بنات على مجموع درجات 403، وكذا الطالب أحمد طارق عبدالظاهر قرقور، من كلية سان مارك الثانوية بنين لغات فرنسى بمجموع 402 درجة، والطالب عبدالله محمود محمد من مدرسة محمد زهران الثانوية الرسمية بنين بمجموع درجات 400 درجة.

وحصلت الطالب روفائيل صموئيل فايز رزق من مدرسة العقول المستنيرة الثانوية بنين ضمن أوائل الثانوية للشعبة العلمية (رياضيات) بمجموع 400 درجة .

وحصل الطالب عبدالرحمن محمد طلعت ابراهيم، من مدرسة المدينة المنورة الثانوية الخاصة بنين على مجموع 400 درجة.

وعلى مستوى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، حصلت الطالبة شهد حسن عبد الحافظ البرماوى من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الثانوية بنات فى برج العرب،بالاسكندرية بنات على مجموع 658.78 درجة ضمن أوائل الثانوية العامة.

بينها الأول أدبى ومتفوقين .. الاسكندرية تحصد 9 مراكز من أوائل الثانوية العامة 2021

بينها الأول أدبى ومتفوقين .. الاسكندرية تحصد 9 مراكز من أوائل الثانوية العامة 2021

بينها الأول أدبى ومتفوقين .. الاسكندرية تحصد 9 مراكز من أوائل الثانوية العامة 2021

بينها الأول أدبى ومتفوقين .. الاسكندرية تحصد 9 مراكز من أوائل الثانوية العامة 2021

بينها الأول أدبى ومتفوقين .. الاسكندرية تحصد 9 مراكز من أوائل الثانوية العامة 2021

بينها الأول أدبى ومتفوقين .. الاسكندرية تحصد 9 مراكز من أوائل الثانوية العامة 2021