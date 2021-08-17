الثاني على الجمهورية علمي علوم بقنا: ختمت القرآن فجر ظهور النتيجة

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عمت الفرحة منزل الأستاذ الدكتور حسين عبدالباسط، بكلية التربية، جامعة جنوب الوادي، بمنطقة الأربعين، شرق مدينة قنا، عقب الإعلان عن حصول نجلة مصطفى على المركز الثانى بالقسم العلمى علوم على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة.

الثانى علمى علوم بقنا

قال مصطفى إنه ختم القرآن الكريم مع والدته فجر ظهور النتيجة، موضحًا أنه لم يتوقع الحصول على هذا المركز رغم استذكار دروسه أولا باول إضافة إلى الاعتماد على الدروس الخصوصية وجهود المدرسين معه، مشيرا إلى أنه يتمنى تحقيق أمنيته والالتحاق بكلية الطب.

الثانى علمى علوم بقنا

أضاف والده أنه كان دائم الحرص على تقديم النصح لابنه من خلال الحرص على مستقبلة العلمى، مؤكدا أنه دائم الحرص على الحفاظ على تأدية الصلوات في وقتها ومطيع لوالديه، مشيرا إلى أنه كان لوالدته دور كبير في تفوقه الدراسى، مقدما الشكر لجميع المدرسين الذين ساعدوا وتعبوا من أجل تفوق نجله وحصوله على المركز الثانى على مستوى الجمهورية.