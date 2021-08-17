أخبار عاجلة

شرطة مكة تُطيح بشخص نشر محتوى يتضمّن ادعاءات مسيئة على أبنائه -
مشاجرة دامية في مستشفى بالكويت؟.. بدأت بالديوانية وانتهت في "العناية المركّزة" -
قبل 31 أغسطس.. عدة دول تسابق الزمن لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان -
شراكة إستراتيجية تجمع "يلو" و"بودل" لتعزيز حضورهما في المشهد السياحي -
"تقنية الطائف" تنظم برنامجًا لتهيئة ٧٧٥ متدربًا مستجدًّا للعام الجديد -
اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة حوثية أطلقتها الميليشيات تجاه خميس مشيط -
هل تحسم الأجسام المضادة لهذا الحيوان معركة "كورونا"؟.. تجارب تجيب -
يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء -
"الدوسري" في ذمة الله -
مقترح برلمانى لحل مشكلة الإيجار القديم : مزاد علنى على الوحدة أو لجنة محايدة (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

طائرة عسكرية بريطانية تجلي الأفغان من كابل

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.. ما السبب؟

الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.. ما السبب؟

الجزائر تعلن عن قطع العلاقات مع المغرب

الجزائر تعلن عن قطع العلاقات مع المغرب

رمايات قتالية من راجمات الصواريخ "غراد" في مورمانسك الروسية

رمايات قتالية من راجمات الصواريخ "غراد" في مورمانسك الروسية

كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التطورات في أفغانستان

كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التطورات في أفغانستان