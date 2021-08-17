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: مهمة أمريكا في أفغانستان كانت تنحصر في ردع حركة طالبان

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روسيا: مهمة أمريكا في أفغانستان كانت تنحصر في ردع حركة طالبان : مهمة أمريكا في أفغانستان كانت تنحصر في ردع حركة طالبان

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أهم أمريكا كانت تنحصر في ردع حركة طالبان، وذلك تشكيكا في صحة تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تحقيق الأهداف بأفغانستان.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في «تلغرام»: «لقد قالوا كثيرا في واشنطن إنه تم تحقيق أهدافهم في أفغانستان. وأريد أن أوضح شيئا هنا. عندما يبدأ المسؤولون الأمريكيون، وبسهولة غريبة، أن يتخيلوا»الأهداف«ويذكرونها، يجب أن نتساءل: من الذي حدد هذه الأهداف وكيف».

وأضافت في عام 2001 إنشاء القوات الدولية لمساعدة الأمن وهي القوات الدولية بقيادة حلف الناتو التي عملت في الأراضي الأفغانية.

وعندما تولت القوات الدولية المسؤولية عن ضمان الأمن في الأراضي الأفغانية كلها. وكانت زيادة تعداد الوحدة في أفغانستان تهدف إلى ردع نشاط حركة طالبان، ويمكنك حاليا أن تستنتج ما إذا كانت الأهداف قد تحققت أم لا«.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن سابقا، أن العملية العسكرية في أفغانستان كانت تهدف إل منع هجوم إرهابي على الولايات المتحدة، مضيفا أن هذا الهدف تم تحقيقه.

المصرى اليوم

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