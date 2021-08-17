نور أبوالبيه: «مسرح الجريمة» عودة للمسرح التفاعلي

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تواصل الفنانة الشابة نور أبوالبيه مشاركتها في بطولة عروض مشروع «مسرح الجريمة» التي تعرض يوميا على خشبة مسرح النهار، وهي من إنتاج نقابة المهن التمثيلية.

مشروع «مسرح الجريمة»

وقالت نور أبوالبيه: سعيدة جدا بتجربتي في مشروع «مسرح الجريمة»، تأليف وإخراج الفنان محمد علام، لأنه تجربة مختلفة من نوعها، ويعتبر عودة للمسرح التفاعلي من جديد بشكل مختلف، وأشارك في بطولة عرض «الميراث» الذي يعرض حاليا مع نخبة من الفنانين منهم راندا البحيري وعبير فاروق ومحمد يوركا.

وتابعت: أجسد في العرض شخصية كرملة زوجة المحامي، وفي مشروع عروض «مسرح الجريمة»، تحدث جرائم على خشبة المسرح، كل جريمة بعرض جديد يستمر من أسبوع إلى 10 أيام، وخلال العرض يتم توجيه الاتهامات لعدد من الأبطال، ويتم تحديد 3 من المشتبه فيهم لإرتكاب الجريمة، والجمهور يلعب دور المحقق، حيث يمسك أحد المشاهدين بـ«المايك» ويبدأ في توجيه أسئلة للفنانين حول الجريمة، وخلال أيام العرض يتم توزيع ورقة على الجمهور عند الدخول يكشف فيها عن أكثر شخص يشتبه فيه بأنه قام بالجريمة، ويسلم هذه الورقة عند انتهاء العرض، وفي اليوم التاسع للعرض يتم الكشف عبر صفحة العرض على «فيس بوك» عن الذين اقتربوا من الحل الصحيح، وفي اليوم الأخير يحضرون العرض، والذي يفوز يحصل على جائزة مالية مع درع مسرح النهار.