دقيقة حداد على روح فيصل ندا تستهل المؤتمر الصحفي لـ«ياما في الجراب ياحاوي»

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بدأ المؤتمر الصحفي لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، للفنان الكبير يحيي الفخراني بدقيقة حداد على روح السيناريست الراحل فيصل ندا، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 81 عامًا.

ويحضر المؤتمر معظم أبطال المسرحية مثل يحيى الفخراني، المخرج مجدي الهواري، محمد الشرنوبي، إياد نصار، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سما إبراهيم، حسن العدل، لبنى ونس، شريف دسوقي، رضا إدريس، ناصر سيف، شريهان الشاذلي.

يذكر أن مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» للنجم الكبير يحيى الفخراني تنطلق اليوم على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم ومحافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش ومدير مكتبة الأسكندرية د. مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الأسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ أغسطس الجاري.

«يا ما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء «ألف ليلة وليلة»الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة.