مفاجأة.. 21 عنصرًا إجراميًا يقيمون بدور رعاية أيتام يتاجرون في المخدرات (تفاصيل)

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في مفاجأة مدوية، كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على 22 عنصر إجرامي من المقيمين بإحدى دور رعاية الأيتام لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وجاء بتفاصيل بيان صحفي، أصدرته «الداخلية»، أنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة قيام بعض العناصر الإجرامية من المقيمين بإحدى دور رعاية الأيتام بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرتى أقسام شرطة أول وثانٍ أكتوبر، والعجوزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمكن ضبط 22 عنصرًا إجراميًا لـ13 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم بندقيتن خرطوش، وطبنجتين، و11 فرد محلي، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وكميات من مخدر الهيروين وزنت 3٫696 كيلو جرام، ومخدر الحشيش، والاستروكس، والشادو، والآيس، و660 قرص مخدر، ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.