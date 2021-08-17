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يمران بضائقة مالية .. سائق وزوجته وراء مقتل سائق وإلقائه بالمجاري في الغربية

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يمران بضائقة مالية .. سائق وزوجته وراء مقتل سائق وإلقائه بالمجاري في الغربية يمران بضائقة مالية .. سائق وزوجته وراء مقتل سائق وإلقائه بالمجاري في الغربية

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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة العثور على جثة سائق «توك توك» بأحد المجاري المائية وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم بقرية سمنود في الغربية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص، هم: «سائق» مركبة «توك توك»، ووزوجته- لها معلومات جنائية، وكهربائي سيارات، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المحلة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، إذ أقر «الأول» أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية هو وزوجته- المتهمة الثالثة- عقدا العزم على سرقة مركبة «التوك توك» الخاص بالمجنى عليه وقتله واتفقا مع المتهم الآخر على شراء المركبة محل السرقة مُقابل مبلغ مالي، وفـى سبيل تنفيذ مُخططهما قاما باستدراج المجنى عليه بالمركبة المشار إليها قيادته لمحل الواقعة وألقياه بالمجرى المائي، واستوليا على مركبة «التوك توك» الخاص به.

وأضافا في اعترافاتهما، أنهما اتصلا بالمتهم الآخر الذي حضر وأعطاهما المبلغ المُتفق عليه واستلم منهما مركبة «التوك توك» وانصرفا عقب ذلك، وبمواجهة الأخير أيد ما أقره المتهمان، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالي، ثمن بيع مركبة «التوك توك»- المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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