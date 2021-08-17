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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 11392.83 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11392.83 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 11392.83 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال لأكثر من 165 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 70.98 نقطة ليقفل عند مستوى 11392.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 275 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المواساة، والمتحدة للتأمين، وصناعة الورق، وأبو معطي، وأملاك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وصادرات، وتهامة، والأندلس، وعناية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.54% و 3.50%.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وأملاك، والجزيرة، وأبو معطي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وأبو معطي، وسابك، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 40.16 نقطة ليقفل عند مستوى 24918.51 نقطة، وبتداولات بلغت 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 989 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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