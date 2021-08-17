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"الصحة": المتحورات سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها

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"الصحة": المتحورات سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها "الصحة": المتحورات سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها

قالت وزارة الصحة إن متحورات سريعة الانتشار، وشدّدت على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها بإذن الله، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (569) حالة مؤكدة وتعافي (704) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6502) حالة، منها (1295) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (539698) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (524765) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8431) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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