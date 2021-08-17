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بارالمبياد طوكيو 2020.. سامح عيد يخسر أولى منافساته في تنس الطاولة
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:40 صباحاً
السعودية.. هيئة "الزكاة والضريبة" تُطلق مشروع الفاتورة الإلكترونية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:30 صباحاً
لجنة فنية لتطبيق المعايير التصميمية لإنشاء مستشفيين خاصين بالعاشر من رمضان
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:26 صباحاً
«اسكان النواب» تحذر من استمرار الزيادة السكانية: تؤثر على موارد وإنجازات الدولة
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:26 صباحاً
رئيس الوزراء يصل الأقصر لمتابعة استعدادات الاحتفال بإعادة ترميم طريق الكباش
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:26 صباحاً
طلب إحاطة بالبرلمان لزيادة الحافز الرياضي للطلاب: يساعم في اكتشاف المواهب
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:26 صباحاً
منة فضالي تخضع لعملية جراحية ... وتطلب من جمهورها الدعاء لها
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:26 صباحاً
بعد قرار رفع رسوم التصوير بالشوارع..غضب بين الفنانين واجتماع في «غرفة السينما»
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:26 صباحاً
حمزة المثلوثي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:26 صباحاً
بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
وزير التعليم: 74% نسبة النجاح بالثانوية العامة .. ولم يحصل طالب على الدرجة النهائية فى أى مادة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:12 مساءً
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