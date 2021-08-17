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محتال ووزير وشرير ..تعرف على شخصيات أبطال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

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عقدت أسرة مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» المأخوذ عن رائعة بيرم التونسي «ألف ليلة وليلة»، مؤتمرا صحفيا قبل قليل بمكتبة الإسكندرية، بحضور النجم يحيى الفخراني والمخرج مجدي الهواري وعدد من الأبطال المشاركين.

وكشف الأبطال عن أدوارهم التي يجسدونها خلال المسرحية، حيث يجسد الفنان يحيي الفخراني شخصية تدعى«شحاتة»، وهو محتال خفيف الظل لديه طموح وتطلع بغض النظر عن الوسيلة سواء كان الوسيلة الشحاتة أو السرقة أو القتل على الرغم من كل هذا هو شخص عاطفي جدا خاصة إذا تعلق الأمر بابنته الوحيدة.

كما يجسد الفنان إياد نصار شخصية «الوزير المعتصر»، وهو ظالم وحاقد ومغرور ويعامل الشعب بقسوة ويحقد على الخليفة الجديد ويرى أنه أحق منه بالمنصب ولهذا يفكر في قتله.

ويجسد الفنان محمد الشرنوبي شخصية «الخليفة الشاب»، الشاب العادل المحب لشعبه المتواضع يحب «نجف» ابنة شحاتة.

مسرحية ياما فى الجراب يا حاوي - صورة أرشيفية

ويجسد الفنان شريف الدسوقي شخصية تدعى «جوان»، شرير له تاريخ طويل في الإجرام اختطف زوجة شحاتة، وتعاون مع عصابات في الجبل للسطو على قصور الخليفة والأمراء.

«ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي، ويقام أول عرض للمسرحية مساء اليوم بالإسكندرية.

المصرى اليوم

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