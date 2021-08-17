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بلقيس تحصل على تمثال شمع لها في متحف لندني ()

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بلقيس تحصل على تمثال شمع لها في متحف لندني (فيديو) بلقيس تحصل على تمثال شمع لها في متحف لندني ()

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كشف متحف الشمع «مدام توسو» الشهير في لندن، الثلاثاء، الستار عن أول تمثال شمعي في الشرق الأوسط للفنانة اليمنية بلقيس فتحي.

وحرصت بلقيس على الحضور من أجل رؤية تمثالها في فرع المتحف بإمارة دبي، وأعربت عن سعادتها البالغة من التشابه الشديد مع ملامحها.

وقالت إنه «يراودها شعور كبير بالفخر والسعادة كونها أول فنانة عربية تقف جنبا إلى جنب مع تمثال شمعي مذهل يمثلها في الوجهة الأكثر جاذبية عالميّا مدام توسو دبي».

وأكدت أن «هذا التمثال الشمعي الرائع ينبض بالحياة بأدق التفاصيل الخارجية، التي تحاكي ملامحها ببراعة، وترسم شخصيتها بشكل استثنائي».

وعن السر وراء اختيار بلقيس فتحي لكي تكون أول تمثال شمعي لمدام توسو في الشرق الأوسط، أوضحت مديرة عام المتحف في دبي، ساناز كولسرود، أن «بلقيس من أهم أيقونات الموسيقى في المنطقة».

ومن المقرر افتتاح فرع دبي من متحف «مدام توسو» خلال العام الحالي في «سيزرز بالاس دبي» بجزيرة «بلو واترز».

من ناحية أخرى، أحيت بلقيس فتحي حفلها في دار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الماضي، بعد أن تم حل مشكلة منعها من الغناء في مع نقابة الموسقيين المصريين، وفقا لـ«بوابة الأهرام» المصرية.

وكانت النقابة أصدرت قرارا رسميا بمنع بلقيس من إحياء حفلات غنائية داخل مصر، بسبب عدم حصولها على التراخيص اللازمة للحفل الذي أحيته في نادي الجلاء في القوات المسلحة.

المصرى اليوم

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