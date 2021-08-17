«13 يوم» يدخل المراحل الأخيرة للتجهيز لعرضه في السينمات.. أول فيلم 3d مصري

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يواصل المخرج وائل عبدالله، التحضيرات النهائية لعرض فيلمه الجديد «13 يوم» والذي ينتمي لنوعية الأعمال الرعب، والذي يعد أول فيلم مصري سيعرض في السينمات بتقنية الـ3D.

الفيلم في المراحل الأخيرة قبل العرض، حيث تم الانتهاء من المونتاج والموسيقى التصويرية والمكساج خلال الفترة الماضية.

على جانب آخر، يواصل عبدالله حصد إيرادات فيلمه للجديد «البعض لا يذهب للمآذون مرتين» بطولة النجم كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني.

فيلم «13 يوم» بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وشريف منير ومحمود حافظ وفيدرا وأحمد زاهر ومحمود عبدالمغني وجومانة مراد وتأليف وإنتاج وإخراج وائل عبدالله,.