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«موسى» يكتفي بالمركز الثاني في شباك التذاكر في سادس ليالي عرضه

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«موسى» يكتفي بالمركز الثاني في شباك التذاكر في سادس ليالي عرضه «موسى» يكتفي بالمركز الثاني في شباك التذاكر في سادس ليالي عرضه

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حجز فيلم «موسى» المرتبة الثانية في قائمة الإيرادات، في سادس ليلة عرض له، الاثنين، واكتفى بـ616 ألف جنيه.

الفيلم يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس، وتدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي.

الفيلم بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، بعد عامين من التحضير والكتابة، ولكنه توقف نظرا لانتشار ، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى.

المصرى اليوم

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