انطلاق فعاليات الدورة الأولي لأول سومبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين (صور)

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إنطلقت أمس فعاليات سومبوزيوم أرتا مرسانا بمنطقة العلمين بمشاركة٤٠ فنان من ٢٤ دولة، قبل الافتتاح الرسمي بدأ الفنانون في رسم لوحاتهم من داخل مرسم خاص تم تشييده على شاطئ البحر.باحدي القري السياحية الكبري.

أبدي الفنانون الأجانب إعجابهم بالمناخ العام لمنطقة العلمين الساحرة الذي يعد ملهما لأفكار لوحات عديدة سوف تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن ياسر رجب رئيس السومبوزيوم الافتتاح الرسمي للنسخة الأولى وقال أن الوقت قد حان لأن تحتل منطقة العلمين مكانتها الفنية والسياحية على الخريطة العالمية

وأشار إلى أن الفعاليات الفنية لن تتوقف في العلمين وأنها ستشمل ألوانا أخرى للفنون لتصبح ملتقى لفنون العالم ونتبادل فيها الثقافات والرؤى.

وفي ختام حفل الافتتاح قدمت مطربة الأوبرا العالمية فرح ديباني فقرة غنائية تضمنت مقتطفات من أشهر الأوبرات وغنت« شط اسكندرية لفيروز وحلوة يابلدي» لداليدا.

من جانبه قال ياسر رجب رئيس السومبوزيوم أن الهدف من هذا الحدث الفني العالمي دعم أطفال ذوي القدرات الخاصة الذين يمثلون 10٪من سكان مصر، لأن سلعة السعادة غالية وهؤلاء الأطفال يمتلكون تلك هبة من الله، نحاول نساعدهم ونقدم جديد للإنسانية من خلال عمر سعادة، الإنسانية تستحق أننا نشعر ببعضنا البعض.

وأضاف:«حضارة مصر من أقدم حضارات الكرة الأرضية، مصر حضن الدنيا وحنانها، نهتم بتنمية ودراسة المواهب والقدرات الخاصة لذوي الاحتياجات نفسهم، وسوف ن دا باستغلال العائد من بيع لوحات ارتا مارسانا لهذا الهدف،نستخق أن كل ثقافات وحضارات العالم تجتمع على أرض مصرخ،نتفاعل ونتواصل،ونقدم أفكارنا وفننا، لأن

العلاقات الاجتماعية مع الآخر بشكل مباشر أمر مهم جدا بعيداً عن العالم الافتراضي، كورونا حرمتنا من التفاعل الحقيقي بين بعضنا البعض.

وأشار:«ساعدتنا وزارة الثقافة التي تراعي السومبوزيوم وهيئة تنشيط السياحة، هدفنا جذب العالم كله لتقديم فن تشكيلي على أرضنا، وفي المستقبل القريب سوف نطلق سومبوزيوم للنحت،و للفنون الشعبية والفلكلور، وهدفي أن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يحصل على كل ما يستحقه دون الشعور بكونه يشحت، هو حلم ليس بعيداً، لأن لغة الفن هي الأسرع في الوصول لكل شعوب العالم ، في أكبر كرنفال سنوي لكافة حضارات العالم.

من جانبه أكد د.أسامة أبونار المدير التنفيذي للسومبوزيوم أن ٤٠ فنان من ٢٥ دولة على مدار ١٠ أيام يقوموا برسم أحد أهم شواطئ الساحل ومدينة العلمين ،الهرم والشمس والبحر،ومنها دول فلسطين والسعودية وكندا وامريكا المانيا سويسرا،صربيا فرنسا،لاتيفا ،روسيا، سوريا،ارمينيا، تحت شعار الإنسانية تستحق لمساعدة ذوي الهمم،بمشاركة 10 فنانين مصريين.

وتابع:«الهدف الأكبر نختلط ونعيش ونندمج مع ذوي الهمم،سنقوم بمعرض بعد انتهاء للسومبوزيوم،ووزارة الثقافة سيتم اهدائها، بعض اللوحات، كل الدخل سيوجه لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.