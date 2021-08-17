أخبار عاجلة

بارالمبياد طوكيو 2020.. سامح عيد يخسر أولى منافساته في تنس الطاولة -
السعودية.. هيئة "الزكاة والضريبة" تُطلق مشروع الفاتورة الإلكترونية -
لجنة فنية لتطبيق المعايير التصميمية لإنشاء مستشفيين خاصين بالعاشر من رمضان -
«اسكان النواب» تحذر من استمرار الزيادة السكانية: تؤثر على موارد وإنجازات الدولة -
رئيس الوزراء يصل الأقصر لمتابعة استعدادات الاحتفال بإعادة ترميم طريق الكباش -
طلب إحاطة بالبرلمان لزيادة الحافز الرياضي للطلاب: يساعم في اكتشاف المواهب -
منة فضالي تخضع لعملية جراحية ... وتطلب من جمهورها الدعاء لها -
بعد قرار رفع رسوم التصوير بالشوارع..غضب بين الفنانين واجتماع في «غرفة السينما» -
حمزة المثلوثي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك -
بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

علي الحجار يحيي حفلًا بمهرجان القلعة الخميس (تفاصيل)

Print
علي الحجار يحيي حفلًا بمهرجان القلعة الخميس (تفاصيل) علي الحجار يحيي حفلًا بمهرجان القلعة الخميس (تفاصيل)

لاقتراحات اماكن الخروج

يحيي المطرب على الحجار حفلا ضخما ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، ينطلق في العاشرة مساء الخميس، 19 أغسطس.

ويستعرض النجم علي الحجار مجموعة مختارة من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد والتي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها «يا مصري ليه – يا طالع الشجرة- ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – راح توحشينى – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى وحرماً يا سيدى».

ويسبق غناء «الحجار» فاصل موسيقي بمصاحبة فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة أوركسترا القاهرة للوتريات بقيادة المايسترو هشام جبر، يضم مجموعة مختارة من الأعمال الغنائية العالمية تصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة من تصميم ممدوح حسن منها سواي، امراة تحب، الكتابة على الجدار، ربما، طريقي، ذكرتي، حلق بي للقمر، الحياة وردية، استطعت الرقص، عزباء في الليل، شبح الأوبرا.. أداء داليا فاروق، جاكلين رفيق، هشام الجندي، الهامي امين، إنجي محسن، عزت غانم، تامر توفيق، ليلي ابراهيم، ابراهيم ناجي، أسامة على.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل «حقوق النواب» يعيد «المسؤولية الطبية» للبرلمان

وكيل «حقوق النواب» يعيد «المسؤولية الطبية» للبرلمان

أحمد السعدني يظهر في العرض الخاص لفيلم «200 جنيه» وهو مصاباً في يده

أحمد السعدني يظهر في العرض الخاص لفيلم «200 جنيه» وهو مصاباً في يده

«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل «سيدة أبنوب»: خفير هشم راسها بماسورة معدنية ..(التفاصيل)

«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل «سيدة أبنوب»: خفير هشم راسها بماسورة معدنية ..(التفاصيل)

بيطري الشرقية: تحرير 3 محاضر مخالفة لمصنعين لتصنيع وبيع اللحوم والدواجن

بيطري الشرقية: تحرير 3 محاضر مخالفة لمصنعين لتصنيع وبيع اللحوم والدواجن