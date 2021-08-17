علي الحجار يحيي حفلًا بمهرجان القلعة الخميس (تفاصيل)

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يحيي المطرب على الحجار حفلا ضخما ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، ينطلق في العاشرة مساء الخميس، 19 أغسطس.

ويستعرض النجم علي الحجار مجموعة مختارة من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد والتي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها «يا مصري ليه – يا طالع الشجرة- ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – راح توحشينى – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى وحرماً يا سيدى».

ويسبق غناء «الحجار» فاصل موسيقي بمصاحبة فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة أوركسترا القاهرة للوتريات بقيادة المايسترو هشام جبر، يضم مجموعة مختارة من الأعمال الغنائية العالمية تصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة من تصميم ممدوح حسن منها سواي، امراة تحب، الكتابة على الجدار، ربما، طريقي، ذكرتي، حلق بي للقمر، الحياة وردية، استطعت الرقص، عزباء في الليل، شبح الأوبرا.. أداء داليا فاروق، جاكلين رفيق، هشام الجندي، الهامي امين، إنجي محسن، عزت غانم، تامر توفيق، ليلي ابراهيم، ابراهيم ناجي، أسامة على.