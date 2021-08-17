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رصد مقطع فيديو غريب من نوعه مقاتلو حركة طالبان وهم يتخبطون بسيارات المناورة الصدامية المعروفة باسم «دودجيم» في أحد الملاهي كما لو كانوا أطفالا صغارا في الملاهي ويلهون بقيادة السيارات الصدامية وركوب الخيول الخشبية وغيرها من وسائل اللهو، وفي نفس الوقت يحملون أسلحتهم معهم.

يأتي ذلك وسط تقارير مثيرة للرعب والقلق والتي تشير إلى أن مقاتلي طالبان سيتنقلون من باب إلى باب ومعهم قائمة قتل، بينما تواجه النساء التعذيب والإعدام بمقتضى قواعد وحشية جديدة، حسب صحيفة «صن» البريطانية في تقرير لها الثلاثاء، الذي أكد أن «طالبان» يسيطرون بشكل كامل على البلاد بينما شوهدت القوات الحكومية وهي تستسلم أمامهم.

وأشار التقرير إلى أن قوات «طالبان» تعهدت بإعادة طرح القوانين «الملتوية» والتي تجيز معاملة النساء بوحشية، وذلك عندما كانوا يتولون الحكم في عقد التسعينيات.

وذكر التقرير أن هناك تقارير حول قتل نساء، بينما قاموا بسحب فتيات لا يزيد عمرهن على الثانية عشر من منازلهن كي يتزوجوهن، لافتا إلى أن مهمتهم الأولى على ما يبدو هو استهداف الضحايا المدرجين في قائمة التصفيات، بينما يقتنصون أي شخص يشتبه في قيامه بمساعدة القوات الأمريكية والبريطانية وغيرهما من الدول أثناء «الاحتلال».

كما يقومون، حسبما أوردت التقارير، بالتنقل من باب إلى باب في العاصمة كابول لاقتناص الجنود ومسؤولي الحكومة والصحفيين، حسب التقرير، الذي أكد أن الوحشية سوف تهيمن مرة ثانية في أفغانستان، حيث يقول المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن العقوبات والإعدامات سوف تكون وفقا لتقدير المتدينين والمحاكم.