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أبوالغيط: ملتزمون بدعم جهود الاستقرار والتنمية في الصومال

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أبوالغيط: ملتزمون بدعم جهود الاستقرار والتنمية في الصومال أبوالغيط: ملتزمون بدعم جهود الاستقرار والتنمية في الصومال

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استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، محمد حسين روبلي، رئيس وزراء الصومال، والذي يقوم حالياً وعددا من كبار المسؤولين الصوماليين بزيارة إلى القاهرة.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن اللقاء استعرض مجمل التطورات على الساحة الصومالية والجهود التي تبذلها الفيدرالية لتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، بما في ذلك من خلال تسوية بعض القضايا المالية العالقة من أجل سرعة استكمال عقد الانتخابات التشريعية الجارية حالياً ووصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية في البلاد بحلول الموعد المقدر لها في أكتوبر القادم.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء الصومالي تناول في حديثه المشروعات التنموية التي تسعى الحكومة الصومالية حالياً إلى تطويرها في البلاد لدفع عجلة التعافي الاقتصادي، وتعويل الصومال في هذا الصدد على دور الجامعة العربية في دعم مساعي الدولة الصومالية على جميع المستويات.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد لرئيس الوزراء الصومالي التزام الجامعة الكامل بدعم أي خطوات من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الصومال، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي تحققت مؤخرا على صعيد تحقيق الوفاق الوطني بما سمح بالفعل في بدء الانتخابات التشريعية المؤجلة.

وشدد أبوالغيط في هذا السياق على مساندة الجامعة العربية لجهود استكمال هذه الانتخابات وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها، ومساعدة الصومال على تنفيذ أولوياته في مجال الإصلاح الاقتصادي ودعم مسيرته التنموية بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة، وكذلك مواصلة الجامعة العربية لجهودها واتصالاتها لمعالجة ديون الصومال العربية والخارجية وجذب العقول الصومالية للانخراط في الاقتصاد الوطني بما في ذلك خريجي الجامعات والمعاهد العليا في الوطن العربي.

وأشار المصدر إلى أن الامين العام أكد خلال اللقاء أن مواصلة الحوار البناء بين مختلف الأطراف الصومالية هو أساس تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء الصومالي عبر عن التقدير الكبير للحكومة الفيدرالية للجهود التي تضطلع بها الجامعة العربية ودولها الأعضاء دعماً للصومال ومؤسساته وشعبه، وأبدى تطلع بلاده لزيادة هذا الدعم المقدر من أشقائه خاصة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة انتقالها.

المصرى اليوم

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