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قتلى ومصابون في هجوم لداعش بالعراق

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قتلى ومصابون في هجوم لداعش بالعراق قتلى ومصابون في هجوم لداعش بالعراق

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سقط 4 قتلى وأصيب 4 آخرون، الثلاثاء، في هجومين منفصلين نفذهما تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني عراقي قوله إن عناصر داعش هاجمت بأسلحة قناصة نقطة أمنية للجيش الفوج الثالث – السرية الأولى في قرية «العالي» شمالي قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة).

وأكد المصدر أن الهجوم خلف 3 قتلى من الجيش ومصابا بحالة حرجة، مشيرا إلى أن الهجوم انتهى بوصول تعزيزات عسكرية أجبرت المهاجمين على الفرار.

وقتل عنصر من الحشد الشعبي- الفوج الرابع لواء نداء ديالى- وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في محيط بيرة حمرين (55 كم شمال شرق بعقوبة).

وأضاف المصدر أن قوة أمنية هرعت إلى موقع الحادث ونقلت القتيل والمصابين إلى المستشفى فيما شنت حملة تفتيش بحثا عن عناصر لداعش.

من ناحية أخرى، أحبطت قوات الأمن العراقية محاولة استهداف أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في ديالى أيضًا.

كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية في كركوك.

وسجل العراق اليوم الثلاثاء إطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى شملت تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال.

ويجرى تنفيذ العملية بإسناد من طيران الجيش حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على فلول داعش الإرهابية وقطع تحركاتها ضمن الأهداف المرسومة.

وتشهد محافظات العراق عمليات عسكرية متواصلة لملاحقة فلول تنظيم داعش بشكل شبه يومي بهدف ضبط الأمن والحد من تحركات التنظيم ضد القوات الأمنية والتجمعات المدنية.

المصرى اليوم

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