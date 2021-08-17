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إصابات كورونا في تتجاوز 20 ألفًا خلال يوم واحد

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إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 20 ألفًا خلال يوم واحد إصابات كورونا في تتجاوز 20 ألفًا خلال يوم واحد

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ارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إلى 20958 مقابل 20765 يوم أمس، فيما لا تزال الوفيات الجديدة جراء الوباء عند مستوى قرابة الـ800.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 805 وفيات بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 806 وفيات في اليوم السابق. وتماثل 18407 أشخاص للشفاء خلال اليوم الأخير مقابل 15601 في اليوم السابق.

وبذلك سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 6 ملايين و642559 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 172110 حالات وفاة، و5 ملايين و918324 حالة شفاء.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2006 حالات) ومقاطعة موسكو (1328حالة) وسان بطرسبورج (1156).

المصرى اليوم

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