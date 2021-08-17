«طالبان»: الانتخابات ليست الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحكم

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قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان الدكتور محمد نعيم، إنه لا يمكن تحديد متى يمكن تشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى أن البلد كان يعاني من حروب طاحنة لمدة 40 عامًا.

وأضاف «نعيم» في حديثه لبرنامج «مدار الغد»، عبر قناة «الغد»، الثلاثاء، أن الهدف الآن هو بلد مستقر، مشيرًا إلى أنه تم التباحث حول خطة للمستقبل.

واعتبر المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، أن إجراء الانتخابات ليس مقياسا للأوضاع بالبدان كما أنها ليست هي الطريقة الوحيدة للوصول للحكم.

وأوضح أن البلد عاني من ويلات الحرب كثيرا، والآن نعمل على بناء الدولة والاستقرار وليس إجراء الانتخابات.

وأعرب نعيم، عن أسفه لمحاولة فرار أعداد كبيرة من الأفغان، وسقوط بعضهم من الطائرات في مطار كابل، وألقى، بالمسؤولية في ذلك على الأمريكيين وحلفائهم الذين قال إنهم شجعوا الأفغان على محاولة الفرار من خلال إعلانهم أنهم سينقلون من عملوا معهم 20 عاما.

وتساءل المتحدث باسم طالبان قائلا: «مطار كابل في يد من؟ ومن دعاهم وقال لهم إننا نريد أن نأخذكم معنا إلى الخارج؟».

وأشار نعيم إلى أن الحركة كانت قد أصدرت بيانا من أعلى مستوياتها قال للأمريكيين إذا أردتم الانسحاب والفرار فتفضلوا نحن قاتلناكم لذلك 20 عاما، أما الأفغان فهم أبناء الوطن. نحن جميعا أبناء شعب واحد. ونحن إخوة وقد طمأنا هؤلاء مرات وأصدرنا بيانات وخاصة في عيد الأضحى الماضي، بما في ذلك من عملوا مع الاحتلال، مع الأمريكان. بما في ذلك المترجمون«.

وردا على سؤال يقول من هؤلاء الذين تجمعوا في مطار كابل للفرار من البلد، رد نعيم قائلا: «نحن ليس لدينا معلومات دقيقة ولا نعرف من هؤلاء. لكننا سمعنا أن الأمريكيين وغيرهم أعلنوا أنهم سيأخذون من عملوا معهم عشرين سنة».