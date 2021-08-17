أخبار عاجلة

السعودية.. هيئة "الزكاة والضريبة" تُطلق مشروع الفاتورة الإلكترونية -
لجنة فنية لتطبيق المعايير التصميمية لإنشاء مستشفيين خاصين بالعاشر من رمضان -
«اسكان النواب» تحذر من استمرار الزيادة السكانية: تؤثر على موارد وإنجازات الدولة -
رئيس الوزراء يصل الأقصر لمتابعة استعدادات الاحتفال بإعادة ترميم طريق الكباش -
طلب إحاطة بالبرلمان لزيادة الحافز الرياضي للطلاب: يساعم في اكتشاف المواهب -
منة فضالي تخضع لعملية جراحية ... وتطلب من جمهورها الدعاء لها -
بعد قرار رفع رسوم التصوير بالشوارع..غضب بين الفنانين واجتماع في «غرفة السينما» -
حمزة المثلوثي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك -
بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا -
تحرير 23 محضرًا تموينيًا في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وفقا للائحة المجلس.. وظائف لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلسي النواب والشيوخ

Print
وفقا للائحة المجلس.. وظائف لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلسي النواب والشيوخ وفقا للائحة المجلس.. وظائف لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلسي النواب والشيوخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناول قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، رقم 1 لسنة 2016، وتعديلاته، مجموعة من المناصب والوظائف التي لا يجوز الجمع بينها، وبين عضوية مجلس النواب.

ونصت المادة 253 على أنه: «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، أو ، أو عضوية المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، أو عضويتها، أو وظائف العمد، والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهم».

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح ، صدق على القانون رقم 136 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل التعديلات في عددها رقم 29 (مكرر) القانون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري

السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات