وفقا للائحة المجلس.. وظائف لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلسي النواب والشيوخ

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تناول قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، رقم 1 لسنة 2016، وتعديلاته، مجموعة من المناصب والوظائف التي لا يجوز الجمع بينها، وبين عضوية مجلس النواب.

ونصت المادة 253 على أنه: «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، أو عضويتها، أو وظائف العمد، والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهم».

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 136 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل التعديلات في عددها رقم 29 (مكرر) القانون.