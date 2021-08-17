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أزعجه أحد الأشخاص.. فقرر فتح النار على الجميع أمام المقهى

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أزعجه أحد الأشخاص.. فقرر فتح النار على الجميع أمام المقهى أزعجه أحد الأشخاص.. فقرر فتح النار على الجميع أمام المقهى

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نشر حساب تليفزيون الخبر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الثلاثاء، مقطع لرجل سوري خرج عن أعصابه في أحد المقاهي في مدينة حلب شمالي سوريا، فما كان منه إلا أن أطلق الأعيرة النارية بصورة عشوائية، مما أدى إلى إصابة شخص.

وقالت عدد من التقارير الصحفية إن الحادث وقع في أحد المقاهي القريبة من قلعة حلب التاريخية، وجاء في مقطع الفيديو أن شخصا يقطع الشارع نحو المقهى في الهواء، ثم صار يطلق النيران على الأرض بالقرب من الجالسين إلى طاولات المقهى، وحاول أحد الأشخاص التصدي له وسحب سلاحه إلا أنه تراجع، وما لبث أن عاد وأطلق النار على قدم أحد رواد المقهى مما أدى إلى إصابته.

المصرى اليوم

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