اتحاد الإعاقات الذهنية يختتم الدورات التدريبية بمشاركة 323 مدرب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اختتم اليوم الثلاثاء، الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، فاعليات الدورات التدريبية المتخصصة، لمدربي الأندية وأعضاء الأجهزة الفنية، التي أقيمت على مدار الإسبوعين الماضيين، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

حضر اليوم، الدكتور أشرف العجيلي نائب رئيس الاتحاد، والدكتورة منال عمر الاستشارية المتخصصة، وألقت محاضرة عن سيكولوجية التعامل مع الأطفال والنشئ من ذوي الإعاقة الذهنية، كما تم توزيع شهادات معتمدة من الاتحاد، على أعضاء الأجهزة الفنية.

وقالت المهندسة أمل مبدى إن الدورات حضرها 232 مدرب في الرياضات المدرجة في في الاتحاد، وتشمل السباحة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، التنس الأرضي، كرة السلة، الفروسية.

وأكدت أن الاتحاد استقر على تنظيم المزيد من الدورات التدريبية المتخصصية، خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية مجلس الإدارة، لرفع قدرات الكوادر الفنية والمدربين العاملين بمجال الإعاقة الذهنية، وتعزيز وتطوير مهاراتهم.

وكان الاتحاد قد قرر مد فترة قيد وتسجيل الهيئات الرياضية واللاعبين، للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، لتصبح من 17 يوليو وتنتهي في 31 أغسطس الجاري، على أن تكون الفترة الثانية للتسجيل من يوم 1 سبتمبر المقبل وحتى 30 يونيو 2022.