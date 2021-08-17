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مجاهد: سعيد برغبة أعضاء سموحة في التغير

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مجاهد: سعيد برغبة أعضاء سموحة في التغير مجاهد: سعيد برغبة أعضاء سموحة في التغير

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أعرب محمد مجاهد المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عن سعادته كبيرة من الحراك الذي يحدث في النادي منذ إعلان ترشحة رسميا والذي من شأنه تخفيف الأعباء عن أعضاء النادى وبذل الجهود الحثيثة لإرضائهم واستمرارًا لنيل رضائهم بكل الوسائل الممكنة وأصبح عضو سموحة هو سيد البيت الذي تعمل إدارته على خدمته فقط.

وأضاف: «سعادتى الحقيقية نابعة من شعوري بأننى أفيد أصحاب البيت بعد هذا الإعلان ولا أتمنى أكثر من ذلك فالهدف أن ينعم العضو بناديه دون أعباء أو منغصات ودون إقحامه بمشاكل لا يسعى لها ولا يعنيني أكثر من سعادة الجميع داخل بيتهم الكبير وتنهال عليهم المفاجآت السارة التي ترضيهم، وأتمنى حقا لو لم تكن فترة الانتخابات شهور قليلة بل تكون أربع سنوات كاملة بهذا المعدل من العمل الذي ينتج الرضا كحصاد تنافس على خدمتهم، وقتها سأكون نجحت وتحققت سعادتى بلا حسابات لتوفيق أو عدم التوفيق في أن أكون على رأس المجموعة التي تعمل على تحقيق ذلك والتى يجب أن تستمر في هذا الهدف دائما وبكل ما أوتيت لها من قوة».

وأكد أنه يتمنى منافسة تليق بكيان عظيم يسمى سموحة وأتشرف بأننى أحد أبنائه وأن يكون هذا التنافس من أجل هدف واحد هو استمرار إسعادهم وراحتهم وتحقيق تطلعاتهم.

المصرى اليوم

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